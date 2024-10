La Regione Marche affida i servizi di manutenzione immobili e impianti per 127 milioni

La Regione Marche pubblica la seconda edizione del bando per la manutenzione immobili dal valore complessivo di 127 milioni. La gara, suddivisa in tre lotti, riguarda l’affidamento dei servizi di manutenzione immobili e impianti, i servizi di manutenzione del verde e attività di facchinaggio per le amministrazioni della Regione, compresi gli enti sanitari. Il lotto Ascoli Piceno, Fermo e Macerata vale 65,7 milioni, il lotto Ancona e Pesaro-Urbino 45,5 milioni, il lotto degli edifici degli enti sanitari...

