La revoca dell'assessore non è un provvedimento sanzionatorio di Pietro Alessio Palumbo

Il provvedimento può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa









Secondo il Tar Puglia (sentenza n. 717/2023) la revoca degli assessori non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi. Il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto...