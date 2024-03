Lanciano, progetto da 2,3 milioni per il nuovo presidio ospedaliero

Edilizia sanitaria in gara in Abruzzo. L’Asl 3 Lanciano - Vasto - Chieti ha pubblicato il bando per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Lanciano in base al programma articolo 20 Legge 67/88. Il valore dell’incarico è di 2.288.626 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 10 maggio.



