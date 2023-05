Lane (Webuild), in jv, selezionata «preferred bidder» per un progetto stradale Usa da un miliardo di dollari di El&E

Progetto Tampa's Westshore Interchange per l'ammodernamento delle strade I-275 e SR 60. Da inizio 2023 809 milioni di euro di nuovi ordini per Lane (3 miliardi in totale)









(Nell'immagine il render concesso da Florida Department of Transportation)

Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, in joint venture, è stata selezionata preferred bidder per realizzare in esclusiva lo studio che definirà la realizzazione del progetto, ad oggi stimato pari a 1 miliardo di dollari Usa (943 milioni di euro) di valore complessivo, per l'ammodernamento del "Tampa's Westshore Interchange (I-275/SR 60)". Il progetto prevede un programma lavori pluriennale per rendere più veloce e sicura la viabilità di uno dei più trafficati snodi dell'area di Tampa Bay e si svilupperà per fasi successive – progettazione e costruzione – che saranno oggetto di contratti separati.



La joint venture partecipata da Lane, in quota al 50%, e da Superior Construction ha già firmato con il Florida Department ofTransportation (Fdot) il contratto di prima fase da 10 milioni di dollari (9,4 milioni, in euro) per la sola progettazione, che andrà ultimata entro novembre 2023. A valle della progettazione, sarà contrattualizzata la fase di costruzione, da avviare a primavera 2024.



Ad oggi, il valore totale dei contratti acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio 2023 negli Usa da Lane si attesta a 809 milioni di euro. Il dato tiene conto essenzialmente del contratto, già aggiudicato a gennaio, per il progetto "I-4 and Sand Lake Road Interchange Improvements" e della quota di competenza Lane nel progetto Tampa's Westshore Interchange. Il portafoglio lavori Lane si attesta ad oltre 3 miliardi di euro ad oggi. Il progetto Tampa's Westshore Interchange, nel suo complesso, porterà all'ammodernamento di uno snodo strategico per l'area di Tampa Bay, in cui si intersecano tre importanti arterie stradali della Florida – I-275, SR260 e Veterans Express way. Il progetto garantirà il potenziamento della capacità di traffico della I-275 per la tratta che da est dell'Howard Frankland Bridge arriva a Lois Avenue, e che da nord della SR 60 arriva alla StateRoad 589 (Veterans Expressway), prevedendo corsie aggiuntive a pedaggio e nuove rampe di collegamento al Tampa International Airport.



Gli oltre 400mila veicoli che ogni giorno percorreranno queste strade entro il 2045 potranno così beneficiare di strade più sicure e meno congestionate, con riduzione dei tempi di viaggio. Westshore è il più grande distretto commerciale della Florida. Ospita circa 4mila aziende, 2 centri commerciali, 40 hotel e circa 250 ristoranti, ed è a poche miglia dal centro di Tampa, dal Raymond James Stadium e dal Tampa International Airport. La posizione centrale del distretto, la sua popolazione residente in crescita e l'incremento del traffico verso l'aeroporto, rendono sempre più necessario ammodernarne la rete stradale e conferiscono al progetto Westshore Interchange un valore strategico per l'intera area.Webuild, attraverso Lane, ha una presenza importante in Florida. A Tampa, sta lavorando all'ampliamento di una tratta della I-275. Nell'area di Orlando, contea di Osceola, sta completando la Poinciana Parkway. Sempre a Orlando, sta lavorando sulla Mainline Turnpike e per la quasi ultimata Wekiva Parkway (SR 429).