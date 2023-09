Lavori ferroviari: Salcev Group conquista appalti per 105 milioni di Mau.S.

Tramite le società controllate









Nuovi contratti in Italia per Salcef Group. Il gruppo specializzato nel settore dei lavori ferroviari comunica di aver siglato contratti per complessivi 105 milioni con clienti nazionali, tramite le società controllate. In particolare, circa 76 milioni per attività di armamento ferroviario a scartamento ridotto per operatori ferroviari del sud Italia (Ferrovie della Calabria, Ente Autonomo Volturno e Ferrovie Appulo Lucane), svolte principalmente dalla Francesco Ventura costruzioni ferroviarie, e...