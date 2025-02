Lavoro, da verificare l’offerta di chi propone un contratto diverso da quello indicato dal Rup

L’offerta di un contratto collettivo alternativo rispetto a quello richiesto dal Rup non può determinare l’esclusione immediata ma impone l’obbligo di verifica sulle tutele normative ed economiche previste dall’accordo. Si tratta di un obbligo, per il Rup, oggi rafforzato dal correttivo. In questo senso la recente sentenza del Tar Campania, sez. IV, n. 1463/2025.

La vicenda

La sentenza ...