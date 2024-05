Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di trattamento accessorio del personale

Trattamento accessorio del personale – Limiti – Inderogabilità norme contenimento spesa personale e trattamento accessorio – Generale inapplicabilità eccezioni – Derogabilità solo per espressa previsione di legge

Con riferimento ai limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, la Sezione ha rammentato che detti limiti non sono suscettibili, in via di principio, di eccezioni, trattandosi di norme di contenimento...