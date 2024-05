Revisori, controlli a doppio filo sul Pnrr

La revisione degli enti locali si estende sempre più alle competenze relativamente ai processi. Siamo diventati studiosi, esperti e controllori ed oggi il nostro focus di verifiche è a «doppio filo sul Pnrr». Quali compiti ci attendono in questi mesi e come pianifichiamo le nostre verifiche?

Le verifiche da svolgere sullo stato di avanzamento del Pnrr: i dati al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024

La Corte dei conti Sezione Autonomie nell’adunanza del 23 aprile 2024 N. 8/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato i documenti che riguardano le Linee Guida e il relativo Questionario sul rendiconto 2023, comprensivi della tabella Pnrr e annessa nota metodologica.

• La tabella per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse Pnrr, si prefigge di intercettare due tipologie di avanzamento dei progetti, “il finanziario alla data del 31/12/2023”, “il procedurale alla data del 30/06/2024”.

• Il contenuto della tabella, in forma semplificata dalla precedente, aiuta il revisore a cogliere attraverso i commenti per la compilazione, le verifiche da svolgere in relazione ai dati finanziari di bilancio/rendiconto, nonché sullo stato di attuazione degli interventi nella parte procedurale.

Il controllo dei dati finanziari al 31 dicembre 2023

Si sostanzia nella parte Fpv – Avanzo vincolato - impegni di spesa e pagamenti:

• Fpv Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR CUP - PROGETTO - FINANZIAMENTO (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto );

• Utilizzo avanzo vincolato (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto);

• di cui utilizzo avanzo vincolato Pnrr e/o Pnc (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto);

• Impegni totali (dati relativi al singolo progetto contabilizzati fino al 31/12/2023);

• di cui impegni a valere su risorse Pnrr e/o Pnc (dati relativi al singolo progetto contabilizzati fino al 31/12/2023);

• Fpv di spesa (Dati Rendiconto 2023 riferibili al progetto);

• di cui Fpv di spesa attivato per erogazione anticipazione Pnrr (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto);

• Avanzo vincolato al 31/12 (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto);

• di cui avanzo vincolato Pnrr e/o Pnc al 31/12 (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto);

• Pagamenti totali (Importo complessivo dei pagamenti relativi al singolo progetto contabilizzati fino al 31/12/2023);

• di cui pagamenti Pnrr e/o Pnc al 31/12 (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto).

Il controllo dei dati procedurali al 30/6/2024

• Ultima fase procedurale relativa, al progetto, con scadenza (data fine prefissata ) entro la data del 30/06/2024;

• Data fine prevista;

• Data fine effettiva.

Si chiede al revisore di segnalare se

• l’ente ha riscontrato eventuali criticità nella realizzazione del progetto;

• l’ente ha riscontrato eventuali criticità nella modalità rendicontazione del progetto.

Le ulteriori verifiche da svolgere dopo la conversione in legge n. 56 del 29 aprile 2024 del Dl 19/2024

Nell’articolo delle autrici del 1° marzo 2024 è stata richiamata l’attenzione dei colleghi revisori sugli articoli del Dl 19/2024 che secondo noi richiedevano le seguenti verifiche:

1) sulla spesa “pagata” di ogni singolo intervento Pnrr caricata nel sistema informatico ReGiS;

2) sul rispetto del singolo cronoprogramma del “fare”.( In caso di incoerenza tra il procedurale e finanziario raccogliere la motivazione del Rup Pnrr);

3) sulla coerenza dei dati che risultano nel conto del Bilancio con quelli riportati a sistema ReGiS (collaborazione con il Servizio Finanziario e i Rup dei diversi interventi);

4) sulla reversale dell’anticipazione, della sua contabilizzazione e della quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (collaborazione con il Servizio Finanziario).

Si era anche segnalato che:

A) per i “progetti non nativi”, quelli delle PICCOLE e MEDIE OPERE che tanto avevano impegnato per il loro passaggio sotto le regole del Pnrr, il Dl 19/2024 ne aveva previsto l’uscita dal ”binario Pnrr”, ma li obbligava al caricamento su Regis per il monitoraggio e la rendicontazione fino alla conclusione dei lavori;

B) la Pa deve essere in grado entro il 31.12.2026 in grado di “PAGARE ENTRO 30 GIORNI” i suoi fornitori di beni, servizi, opere pubbliche. I ministeri e gli enti locali con più di 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore 10 giorni, devono predisporre un Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo, partendo dall’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Tutto è stato confermato nella legge 56/2024, e l’unica differenza per i soggetti attuatori si trova nell’articolo 2 che fa slittare al 1° maggio 2024, la data dell’avanzamento procedurale e finanziario da effettuare nei trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 30 maggio prossimo.

Quello che emerge con forza dalla lettura dell’articolato è la necessità e urgenza della Cabina di Regia di capire:

• quale è la spesa Pnrr impegnata al 1° maggio 2024 e quale ammontare raggiunge la spesa pagata alla stessa data;

• quale spesa, secondo il cronoprogramma sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente locale, dovrebbe essere impegnata/pagata al 1° maggio 2024.

Sono anche cambiate le fasi richiamate nell’articolato per chiarire che il Pnrr nel 2024-2026 deve trovare completa e corretta realizzazione; non si richiama più il corretto avvio, l’individuazione dell’operatore economico, ma si parla di consegna dei lavori, di chiusura dei lavori, di collaudo,etc.

Quindi il revisore che ha attenzionato il caricamento su REGIS Al 31 dicembre 2023 non avrà problemi a completare la tabella Pnrr Che la Corte dei conti chiede entro il 30 giugno 2024; nello stesso tempo verbalizzando l’avanzamento procedurale e finanziario che risulta al 1° maggio 2024 avrà già pronti i dati da riportare al 30 giugno 2024.

Ancrel auspica che il revisore possa trovare gran parte dei dati già caricati nella tabella Pnrr in modo da dedicarsi al controllo incrociato delle diverse documentazioni, informatiche e non, prodotte dal processo Pnrr.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale

(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale



