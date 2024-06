Le violazioni sulla sicurezza ostacolano il rilascio del Durc

Assenza delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, quale requisito sostanziale per il rilascio del Durc, e possibilità di regolarizzazione per mantenere i benefici normativi e contributivi. Sono le due novità introdotte dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), del Dl 19/2024, convertito dalla legge 56/2024 che, con decorrenza dal 2 marzo 2024, ha modificato l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, e introdotto il comma 1175-bis. ...

