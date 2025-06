Liste d’attesa, ecco quando scattano i poteri sostitutivi

Liste d’attesa troppo lunghe, Cup che non rispondono o non rendono disponibile tutta l’offerta di visite ed esami che hanno a disposizione (dagli ospedali pubblici e quelli privati convenzionati con il Ssn) o che addirittura chiudono le agende delle prenotazioni invitando il cittadino a richiamare un’altra volta per prenotare una prestazione di cui ha bisogno. Di fronte a queste e altre gravi inadempienze a livello locale, denunciate in passato dai Nas nelle loro ispezioni in Asl e ospedali, potranno...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi