Mafia, dal 1991 sono 387 i Comuni sciolti, 15 durante il Governo Meloni

Dal 1991 gli scioglimenti di amministrazioni locali per infiltrazione mafiosa sono stati 387 - quasi uno al mese - su un totale di 463 accessi ispettivi. A snocciolare i dati in Consiglio dei ministri è stato il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, in un’informativa ad hoc sollecitata dal clamore intorno alla vicenda dell’invio della commissione ispettiva a Bari, a tre mesi dalle elezioni, e dello scontro con il sindaco Antonio Decaro.Quindici i Comuni sciolti dal Governo MeloniDei 387 scioglimenti...

