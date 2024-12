Manodopera, lo scostamento dal costo medio non è indice di anomalia

Nell’offerta economica lo scostamento rispetto ai prezzi medi indicati dalla stazione appaltante non può essere considerato di per sé indice di anomalia. Il «costo orario medio del lavoro», risultante dalle tabelle ministeriali, è ricostruito su basi statistiche e non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che uno scostamento da...

