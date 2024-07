Manutenzioni da 76,5 milioni per immobili e infrastrutture di Ferrovie Sud Est

Ferrovie Sud Est va a caccia di imprese cui affidare la manutenzione di immobili e infrastrutture. Il bando, con la formula dell’accordo quadro è stato pubblicato oggi in Gazzetta europea, con una base d’asta di 76,56 milioni. L’avviso pubblicato dalla società interamente partecipata da Ferrovie dello Stato, include poco più di 3 milioni per l’attuazione dei piani di sicurezza e altri 2,2 milioni per la progettazione. La quota destinata ai lavori ammonta a 58,52 milioni. I documenti di gara, non ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi