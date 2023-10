Mattarella: «Servizio sanitario patrimonio da difendere» di M.Rog.

Unità, dialogo, collaborazione con tutte le istituzioni e con l’Unione europea: da queste coordinate deve passare la rotta per “costruire” il futuro del Paese. A indicarle con chiarezza è Sergio Mattarella, che nel suo breve saluto al secondo festival delle Regioni a Torino torna a ribadire l’importanza della coesione e della leale collaborazione tra tutte le componenti dello Stato su temi considerati “strategici”, e tra l’altro attualmente al centro del confronto politico non senza tensioni tra maggioranza e opposizione: dall’autonomia differenziata e dal Pnrr fino alla sanità pubblica. «Il Sistema sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare», dice il capo dello Stato. Parole che arrivano mentre il clima tra gli schieramenti si fa sempre più caldo, anche per l’approssimarsi del varo della manovra, con Pd, M5S, Iv e Azione che vanno all’attacco del governo, accusato di aver previsto con la Nadef appena inviata in Parlamento una riduzione delle risorse per il settore.

A Torino, dove oggi è attesa Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica, ascolta il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. E, soffermandosi sull’importante riflessione sul Pnrr che ha caratterizzato una parte dei lavori della Festa delle Regioni, proprio a Fitto Mattarella rivolge un ringraziamento «per il suo grande impegno - vorrei dire inesausto – su questo fronte così impegnativo». Ma il capo dello Stato tiene anzitutto a evidenziare il ruolo delle Regioni, che sono «l’asse portante, la colonna vertebrale di un’Italia che contiene ampia varietà di specificità, di condizioni, di ambienti, di tradizioni, di esperienze, con una conseguente grande ricchezza e, naturalmente, con numerosi problemi e divari che vanno colmati» guardando – avverte Mattarella - «al capitale umano del nostro Paese». Il capo dello Stato, che cita la tragedia del Vajont come «lezione terribile e indimenticabile di quanto dia importante la tutela territorio, esprime il suo apprezzamento per i tavoli di confronto che si terranno sulla formazione dei giovani, sulla difesa del territorio e sul digitale, considerato un elemento «decisivo per il futuro del Paese».

L’appello «a fare squadra» di Mattarella, secondo «quello spirito che è poi un canone costituzionale della leale collaborazione» riguarda anche il tema dell’autonomia. Due i passaggi della Carta citati dal capo dello Stato: anzitutto l’articolo 5, che sancisce che «la Repubblica è una e indivisibile» e riconosce e promuove le autonomie, e poi l’articolo 114, che elenca «gli elementi portanti della Repubblica: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, lo Stato». A insistere per accelerare su questo fronte è Matteo Salvini in collegamento con il festival: «Penso che l’autonomia sia una modernizzazione» per il Paese, dice il ministro in collegamento con la festa delle Regioni.