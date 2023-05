Mense scolastiche più costose - In Basilicata impennata del 20% di Marta Casadei

L’ incremento medio nazionale supera il 2 % rispetto all’anno 2020/21. Picco a Torino per la scuola dell’infanzia (1.188 euro), a Livorno e Trapani per la primaria (1.152 euro)









Tra i costi che le famiglie devono mettere a bilancio c’è sicuramente quello della mensa scolastica, servizio chiave nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie. Un costo che ricade in primis sul Comune e poi sulla famiglia, che ne paga una parte, e non è rimasto indenne dall’aumento dei prezzi delle materie prime (anche alimentari) e dell’energia: secondo la VI Indagine sulle tariffe e qualità delle mense scolastiche di Cittadinanzattiva, anticipata dal Sole 24 Ore, una famiglia “media” in Italia...