Messa in sicurezza, modelli e requisiti per l’accesso ai contributi di progettazione 2025

È pronto il modello per richiedere i contributi destinati alla progettazione per l’annualità 2025, da inviare entro il prossimo 15 gennaio. Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno del 14 novembre 2024, è stato reso disponibile anche il modello per la richiesta di contributo. Questo contributo è destinato agli enti locali per promuovere investimenti in progettazioni legate alla messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici, all’efficientamento energetico e alla sicurezza...

