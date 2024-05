Milano, bando da 16,2 milioni per riqualificare Palazzo del Capitano

La Polizia locale di Milano rinnova la propria sede in zona Duomo. Al via il bando di lavori di Metropolitana Milanese per la riqualificazione e l’adeguamento normativo delle componenti edili ed impiantistiche del Palazzo del Capitano in piazza Beccaria 19. Gli interventi nello storico edificio del sedicesimo secolo, dal valore di 16.287.458 euro, avranno una durata di 1.530 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 giugno.



Sempre in Lombardia, il Comune di Varese sottoscrive un accordo...