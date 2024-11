Milano, le inchieste proseguono ma si apre la prospettiva dell’archiviazione

Per capire di cosa stiamo parlando nel capoluogo lombardo quando ci riferiamo alle inchieste sulla lottizzazione abusiva e all’intervento normativo del Salva Milano, occorre snocciolare alcuni numeri. I cantieri bloccati in città dopo l’avvio delle indagini sono circa 150 (su un totale di circa 40mila all’anno). Si tratta evidentemente degli interventi edilizi più importanti, talvolta anche simbolici, come il Bosconavigli firmato dall’archistar Stefano Boeri, accusato anche lui di lottizzazione abusiva...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi