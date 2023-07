Milano vara la nuova mobilità: «Mille taxi e rincaro dell’Area C» di Sara Monaci

La richiesta di nuove vetture viene rivolta alla Regione, per ora non favorevole









Milano cambia ancora la mobilità approvando un nuovo pacchetto di misure. Con una delibera di giunta fa richiesta alla Regione di inserire in città mille taxi in più - anche se l’ok definitivo spetta proprio a Palazzo Lombardia, che al momento non sembra intenzionato ad acconsentire alla richiesta. Poi, a partire dal 30 ottobre, impone l’aumento del costo per entrare nell’area C, la zona centrale della città, che passa dai 5 ai 7,50 euro (per i residenti, a partire dal 41esimo ingresso, il ticket...