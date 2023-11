Minicondominio: nuovi infissi agevolabili dal bonus barriere di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

La domanda del lettore: In un condominio minimo, costituito da due appartamenti, si stanno svolgendo lavori di miglioramento sismico dell’intero stabile, per un valore di circa 200mila euro. È possibile accedere al bonus barriere architettoniche per la sostituzione degli infissi esterni dei due appartamenti?

La risposta dell’esperto: La risposta è affermativa. Se le spese per gli interventi antisismici del minicondominio fruiscono del 110-90 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito...