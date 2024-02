Napoli, project financing da 67,7 milioni per il centro robotica, intelligenza artificiale e mobilità

Un centro di eccellenza per robotica, mobilità, reti e intelligenza artificiale. Con la formula del project financing l’Università Federico II di Napoli affida in concessione la progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell’infrastruttura per l’innovazione laboratorio intelligente per il digital twin, la fabbricazione digitale e prove innovative multiscala F2Silab (Federico II smart infrastructurelab).

L’importo complessivo dell’operazione è di 67.759.707 euro. L’onere economico dell’Ateneo...