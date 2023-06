Nell'accordo quadro conta il valore a base di gara, non quello massimo presunto di Roberto Mangani

Tar Lazio, Roma, Sezione III, sentenza del 22 maggio 2023, n. 8633

Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un accordo quadro il valore totale indicato nei documenti di gara come importo massimo dello stesso non coincide con l'importo a base di gara. Di conseguenza, l'offerta di un concorrente può essere esclusa solo se di importo superiore all'importo a base di gara, non rilevando il diverso importo indicato come valore massimo presunto dell'accordo quadro. Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. III, 22 maggio 2023, n.8633, con una pronuncia...