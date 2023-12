Nelle nuove Faq dell’Inps sul congedo parentale indicazioni anche per i dipendenti pubblici

Se uno dei due genitori è dipendente pubblico e ha fruito di un mese al 100% della retribuzione, l’altro genitore dipendente privato può chiedere la retribuzione di un mese all’80%.

Il trattamento di maggior favore (100% per i primi 30 giorni di congedo parentale) previsto per i dipendenti pubblici ha natura contrattuale e, pertanto, non può precludere il diritto del genitore dipendente del settore privato ad una tutela indennitaria prevista per legge.

Questo è il chiarimento contenuto nella FAQ n. ...