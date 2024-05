Pnrr, Formez lancia il contest «Pa ok! Insieme per creare valore pubblico»

Al via il contest “Pa OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere e valorizzare i progetti di innovazione degli enti centrali e territoriali, finalizzati a raggiungere risultati tangibili e misurabili per cittadini e imprese. Il soggetto attuatore è Formez Pa con il contributo scientifico e metodologico della Sda Bocconi School of Management.

Il progetto partecipa alla realizzazione della Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2 - Task...