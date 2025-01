Nessun obbligo di specifica motivazione per internalizzare il servizio pubblico di esigua entità

Nel caso in cui un servizio pubblico di esigua entità, come l’illuminazione cimiteriale votiva, sia svolto a favore di un territorio avente ridotte dimensioni demografiche, il Comune può discrezionalmente decidere di organizzare il servizio mediante la gestione del proprio personale e senza avvalersi di soggetti terzi, anche tenuto conto del fatto che lo strumento concessorio risulta dispendioso per la predisposizione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del futuro concessionario...