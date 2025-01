Niente accesso agli atti selettivi dell’aspirante dirigente della Pa se intanto è andato in pensione

Il Tar Catania (sentenza n. 3801/2024) ha chiarito che non può essere soddisfatta la richiesta di accesso agli atti selettivi dell’aspirante dirigente della Pa se frattanto è andato in pensione. Secondo il giudice amministrativo siciliano in tali circostanze è ormai estinta l’originaria posizione che può giustificare la visione degli atti per cui la richiesta ha una illegittima connotazione “ispettiva”.

La storica disciplina sul diritto d’accesso documentale dispone che è legittimato all’accesso il...