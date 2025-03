Non è dovuta l’Imu sul terreno edificabile accorpato al fabbricato

L’Imu non è dovuta su un terreno edificabile, sorto a seguito del frazionamento di un’area di maggiore consistenza in epoca successiva agli anni accertati, per carenza del presupposto di imposta. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di Brescia (presidente Marchetti e relatore Repossi) con la sentenza n.123/1/2025 depositata il 26 febbraio scorso 2025, con la quale i giudici hanno accolto i ricorsi della società contro gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune per...

