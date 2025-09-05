Bilancio 2026: nidi autonomi e Fondo vincoli sotto i riflettori
Con il bilancio di previsione 2026 debutta la contabilizzazione separata delle spese per gli asili nido
Con il bilancio di previsione 2026 debutta la contabilizzazione separata delle spese per gli asili nido. È questa la novità più rilevante introdotta dal decreto 10 ottobre 2024 che ridisegna lo schema di bilancio a partire dal triennio 2026-2028.
La modifica nasce dall’esigenza di monitorare con maggiore precisione l’andamento dei conti pubblici e, in particolare, dei fabbisogni standard. Il cambiamento più evidente riguarda la missione 12, all’interno della quale viene istituito il nuovo programma...
Le ultime verifiche sul conto annuale del personale
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel