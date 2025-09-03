Bonifici alla Tesoreria dello Stato: obbligo di indicare la provincia nella causale - Istruzioni sui versamenti

Con la circolare n. 20 del 29 agosto 2025, la Ragioneria generale dello Stato detta le nuove regole operative per i versamenti a favore della Tesoreria tramite bonifico bancario o postale.

La novità è diretta conseguenza del programma di reingegnerizzazione Re.Tes., in vigore dal 1° gennaio 2025, che ha ridisegnato radicalmente la gestione della Tesoreria statale: superata la distinta soggettività delle sezioni provinciali, le operazioni di incasso e pagamento per conto dello Stato confluiscono ora...