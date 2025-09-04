Debito: gli interessi volano in Europa ma non in Italia
In Italia spesa cresciuta solo del 3,2% contro il +10,1% medio dell’Unione europea. Il nostro Paese stravince nel confronto con la Francia (+22,4%) e supera anche la Germania (+6,6%)
Il debito pubblico e la spesa per interessi corrono in Europa, ma non in Italia. La calma che caratterizza i titoli italiani in questa fase turbolenta, e che fa convergere su Roma le rotte inedite delle «fughe verso la qualità» da parte degli investitori globali, si spiega così. Perché l’immagine dei BTp sui mercati internazionali mescola oggi due elementi che dietro a una contraddizione solo apparente convergono in realtà ad attivare la calamita dei portafogli internazionali: i rendimenti sono tenuti...
Le ultime verifiche sul conto annuale del personale
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel