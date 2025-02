Dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), come recentemente pubblicato dall’agenzia delle Entrate. Le modifiche riguardano anche la pubblica amministrazione.

Le principali novità introdotte con questo aggiornamento comprendono:

• Introduzione del nuovo tipo documento TD29, destinato alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione. Se il Tipo Documento è TD29 e l’IdPaese non è “IT”, il...