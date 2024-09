Nuovi taxi a Roma, al via un bando da mille licenze

«Il bando per le nuove licenze di taxi è online: c’è tempo fino al 23 settembre per fare le domande. Poi ci saranno le prove. L’obiettivo è da dicembre poter dare le licenze e quindi finalmente affrontare in modo strutturale questo problema di Roma», anche il vista del giubileo 2025 quando sono attesi a Roma fino a 35 milioni di pellegrini. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parlando della pubblicazione del bando da mille licenze taxi (contro le circa 7.800 attuali): 800 licenze di ...

