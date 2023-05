Nuovo codice, faro dell'Anac sugli affidamenti del Rup di F.La.

Per l’Autorità la norma può configurare una violazionedelle soglie comunitarie









Secondo Anac il nuovo Codice Appalti, entrato in vigore lo scorso 1. aprile e efficace dal 1° luglio, «dovrà essere al più presto emendato per evitare la procedura di infrazione europea». L’autorità anticorruzione che in questi giorni ha contestato le nuove soglie per gli affidamenti, a suo dire pericolose per la concorrenza e la trasparenza, torna nuovamente a sollevare obiezioni contro il decreto legislativo 36/2023 pubblicato il 31 marzo in Gazzetta Ufficiale.

L’authority anticorruzione impallina...