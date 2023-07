Nuovo codice, solo tre inviti e niente rotazione con la procedura negoziata «in deroga» senza bando di Stefano Usai

Le novità del Dgs 36/2023 per l'assegnazione degl appalti in situazioni eccezion ali e imprevedibili









Il nuovo Codice, con l'art. 76, riproduce solo in parte la procedura negoziata «senza pubblicazione di un bando», in deroga alle procedure ordinarie per motivi oggettivi non imputabili alla stazione appaltante, già prevista nell'art. 63 del codice del 2016 . Gli estensori, in effetti, per certi versi semplificano soprattutto il procedimento di selezione finalizzato all'aggiudicazione prevedendo il confronto, ove possibile, con almeno 3 operatori in luogo dei 5 operatori previsti nella disposizione...