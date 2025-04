L’assenza di utile, soprattutto nel caso in cui l’aggiudicataria non persegua lo scopo di lucro ma scopi mutualistici, non determina in modo automatico l’inaffidabilità dell’offerta. In questo senso, la recente sentenza del Tar E. Romagna, Parma, sez. I, n. 134/2025.

La vicenda

Il giudice emiliano affronta una serie di censure – tutte considerate non persuasive –, in tema di valutazione...