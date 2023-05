Oice, ad aprile frenata del mercato della progettazione. Lupoi: spariti gli incarichi di taglio medio di Al. Le.

Le gare di accordo quadro rappresentano il 18,9% del numero e il 51% del valore del totale dei bandi del mese









Ad aprile battuta di arresto delle gare di ingegneria e architettura. Il mese scorso, secondo i dati dell'osservatorio Cresme Europa Servizi, sono stati pubblicati 243 bandi per 171 milioni, con un calo del 46,2% per il numero e del 63,5% per il valore su aprile 2022. I bandi per accordi quadro per servizi di architettura e ingegneria sono stati 46 per 87,2 milioni di servizi, pari al 18,9% del numero e al 51% del valore del totale dei bandi del mese. Sempre molto attiva negli accordi quadro Invitalia...