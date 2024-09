Oice: mercato dei bandi in calo del 66% nel 2024 ma ad agosto segnali di ripresa

Crollo nei primi otto mesi ma con una inversione di tendenza ad agosto. L’osservatorio Oice/Informatel sul mercato dei servizi di ingegneria e architettura mostra, al 31 agosto, una timida ripresa rispetto allo scorso anno con 150 gare per un importo di 242,2 milioni. Il confronto con l’analogo mese del 2023 evidenzia un trend positivo del 53,1% in numero e del 38,1% in valore. Rispetto al mese precedente, ad agosto il valore aumenta del 167,4%. A luglio erano state infatti rilevate 195 gare per ...

