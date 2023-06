Olimpiadi invernali 2026, al via i lavori per le due nuove arene di Milano di Sara Monaci

La struttura al Santa Giulia e l’Ovale a Rho saranno convertite dopo i Giochi









Due nuove strutture a Milano stanno prendendo forma in parallelo: l’Arena Santa Giulia, di proprietà di Cts Eventim, e l’Ovale di Rho, di proprietà della Fondazione Fiera Milano. Due strutture finalizzate nell’immediato alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026, ma che poi rimarranno alla città per la realizzazione dei futuri eventi sportivi, culturali, musicali. Le due grandi arene saranno quindi attive, per la loro seconda vita, da fine 2026, contendendo così la centralità del forum...