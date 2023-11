Ordinanze d’urgenza, il sindaco non può imporre al proprietario indagini per accertare il pericolo dell’area di Michele Nico

L’ordine impartito a terzi di svolgere analisi tecniche e indagini specializzate sull’area interessata si configura quale imposizione eccessiva

L’ordinanza contingibile e urgente è un rimedio atipico previsto dall’ordinamento con cui il sindaco provvede a fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile, oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente, anche a prescindere dalla circostanza che la situazione emergenziale sia sorta in epoca antecedente all’adozione del provvedimento.

In tale contesto giuridico, l’istituto non può essere utilizzato per porre a carico del privato prestazioni...