Pa: oltre gli stereotipi, verso l’innovazione

Nel dibattito sulla modernizzazione della Pubblica amministrazione italiana emergono spesso visioni contrastanti che rischiano di offuscare il reale processo di cambiamento in atto. Da un lato, si manifesta l’esigenza di rendere il settore pubblico più attraente per i giovani talenti, dall’altro persiste uno stereotipo radicato che dipinge il pubblico dipendente come poco produttivo, alimentando un pregiudizio che ostacola il rinnovamento.Il recente contratto di lavoro delle Funzioni centrali ha ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi