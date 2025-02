Pa sempre qualificata per l’affidamento delle concessioni

Nel quesito, riscontrato con il parere n. 3129/2025, si chiede se sia possibile applicare, per l’affidamento delle concessioni, il regime semplificato previsto per l’affidamento/aggiudicazione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria previsto nell’articolo 63, comma 6, lett. c).

La previsione citata, nel dettaglio, dispone che le stazioni appaltanti anche senza ...