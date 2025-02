Pantouflage, indicazioni dalle nuove linee guida Anac

Lo scorso 13 novembre, con la delibera Anac 493/2024, sono state emanate le nuove Linee guida in materia di pantouflage, inteso come divieto per l’ex funzionario pubblico di essere assunto presso un soggetto privato per la quale ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La misura del pantouflage è utile a contrastare il rischio che il dipendente, alla luce dei benefici che otterrebbe nel futuro impiego nel settore privato, possa privilegiare il proprio interesse personale a discapito del corretto funzionamento dell’azione amministrativa. Alla luce di tali premesse, le linee guida partono dal quadro normativo di riferimento (Articolo 53, comma 16-ter del Dlgs 165/2001; Articolo 21 del Dlgs 39/2013) per fornire delle nuove interpretazioni e indicazioni operative agli enti, anche in ragione di quanto precedentemente affermato con il Pna 2022.

In primo luogo, è opportuno sottolineare l’importanza dell’arco temporale di riferimento, chiarendo che la misura del pantouflage si applica solo agli ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali verso un soggetto privato. Inoltre, il divieto di assunzione presso l’ente privato sussiste solo per i primi tre anni dalla cessazione del servizio presso la pubblica amministrazione, il cosiddetto periodo di raffreddamento. Invece, per quanto concerne la tipologia di rapporto che si instaura con l’ente privato, le linee guida puntualizzano che il divieto include i rapporti di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato e gli incarichi di consulenza, anche se conferiti a titolo gratuito.

In secondo luogo, le Linee guida forniscono maggiori dettagli sul concetto di “potere autoritativo o negoziale”, già definito dal Pna 2022 quale potere che implica l’adozione di provvedimenti atti ad incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. L’Anac ha quindi esemplificato tale interpretazione, chiarendo che costituisce esercizio di potere autoritativo o negoziale l’adozione di atti:

afferenti a contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la Pa (ad esmpio affidamenti diretti o procedure di gara);

unilaterali e modificativi di situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (ad esempio autorizzazioni, concessioni…);

che producono effetti favorevoli per il destinatario (ad esempio sovvenzioni, contributi…).

Le Linee guida prevedono poi l’estensione anche agli atti endoprocedimentali, qualora la loro adozione possa incidere in modo significativo sul contenuto oggetto del provvedimento finale, anche se poi sottoscritto da altri enti. Secondo la stessa ratio, sono inclusi nei poteri autoritativi e negoziali anche quelli relativi alle attività ispettive e di controllo, qualora propedeutiche all’emanazione di un procedimento amministrativo.

Infine, l’Autorità si è focalizzata sulle carenze del quadro normativo di riferimento sul tema delle sanzioni per la violazione della suddetta misura, partendo dal presupposto che la conseguenza diretta dell’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di pantouflage è la nullità dei contratti conclusi con l’ex dipendente pubblico. Tuttavia, da ciò deriva la necessità di fare chiarezza circa l’obbligo di restituzione dei compensi. Infatti, ad oggi permane una certa ambiguità sull’identificazione del soggetto tenuto a restituire i compensi conferiti.

Concludendo, si può affermare che la misura del pantouflage è ancora relativamente recente nel quadro normativo italiano e che, seppur le linee guida abbiano chiarito alcuni dubbi sulla sua applicazione, restano comunque diverse incertezze che dovranno essere risolte caso per caso, una volta constatata una violazione.

