Partecipate, anche la farmacia comunale deve avere un fatturato medio di almeno 1 milione

Nel caso in cui la forma societaria di gestione del servizio farmaceutico non rispetti il parametro del fatturato medio di almeno un milione di euro, il Comune ha l’onere di adottare le azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l’anno successivo. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 181/2024.

Il caso

La sezione esamina il provvedimento di revisione straordinaria e quello annuale di razionalizzazione...