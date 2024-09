Patente a crediti, Dm pronto: chi fa la domanda potrà subito lavorare

Il regolamento attuativo della patente a crediti è chiuso, e dal 18 settembre è all’attenzione del Dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi per il nulla osta, per poi andare alla Corte dei Conti per la registrazione e infine in Gazzetta. Le ultime notizie sull’atteso provvedimento attuativo dell’articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza sono arrivate dal capo dell’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro, Giuseppe Zuccaro, intervenuto al convegno promosso dall’Ance L’Aquila sulla...

