Patente a punti con requisiti autocertificati

La legge di conversione del Dl 19/2024, approvata dalla Camera, riscrive le regole della patente a punti, in vigore dal 1° ottobre 2024, per chi opera nei cantieri edili temporanei o mobili. Invariati il monte crediti iniziale di 30 e i 15 punti minimi necessari per poter operare, cambiano i casi di esclusione. Nessun obbligo per coloro che effettuano mere forniture, come possono essere le ditte che forniscono il materiale edile, e neppure per chi svolge prestazioni intellettuali, quali, ad esempio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi