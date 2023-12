Per la demoricostruzione della recinzione serve il titolo edilizio, se c’è «impatto notevole»

Trasformare un muretto di recinzione di altezza inferiore al metro in un muro alto due metri, con l’aggiunta di un cancello e pilastri di sostegno in cemento armato richiede il titolo edilizio. Lo ha affermato il Consiglio di Stato respingendo l’appello di un residente in un comune campano che si era visto ordinare la demolizione dell’intervento con il quale è stata rafforzata una preesistente recinzione, al punto da renderla un manufatto del tutto diverso e - come hanno concordemente valutato Pa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi