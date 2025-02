Per le gallerie stradali non Tern arrivano le prime norme per la sicurezza antincendio

Sono in arrivo nuove regole per la sicurezza antincendio delle gallerie stradali. Il Viminale, di concerto con il ministero delle Infrastrutture, ha messo a punto una nuova regola tecnica antincendio per la sicurezza delle gallerie stradali che non appartengono alla rete Tern (Trans european road network), ossia che non fanno parte delle strade di interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell’Ue. Mentre le gallerie della rete Tern hanno norme di sicurezza ad hoc derivanti dagli indirizzi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi