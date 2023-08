Gallerie e tunnel stradali, pronte le istruzioni su come e dove installare gli impianti antincendio di Mariagrazia Barletta

Rete Tern. Pubblicato il documento tecnico approvato dalla commissione permanente gallerie e redatto da Ansfisa, Vigili del Fuoco e Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Il testo e l'applicazione









Arrivano nuove istruzioni per le gallerie italiane del Trans european road network (Tern), ossia la rete stradale d'interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell'Ue. Si tratta dei tunnel sottoposti alle prescrizioni di sicurezza del Dlgs 264 del 2006 e che, in seguito alla procedura di infrazione aperta nel 2019 contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme comunitarie, sono stati inseriti in un programma di adeguamento normativo che i gestori devono concludere entro il 31 dicembre...