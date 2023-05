Gallerie stradali, messa a norma al ralenti (nonostante la procedura di infrazione): in regola solo 81 su 416 di Mariagrazia Barletta









In un anno e mezzo solo l'1% delle 416 gallerie italiane della rete Tern, aperte al traffico, è stato reso conforme ai requisiti minimi di sicurezza recepiti nel nostro ordinamento nel 2006. Una percentuale che dà la misura del ritmo che ha preso il processo di messa a norma dei tunnel italiani del Trans european road network (Tern), ossia la rete stradale d'interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell'Ue. Un iter che, per legge, si prevede venga concluso per gran parte delle gallerie ...