Per lo stadio comunale serve la gara a evidenza pubblica di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

L'Amministrazione, in vista della scadenza del contratto, avrebbe dovuto, quantomeno, procedere con una comparazione pubblica









Rivestendo la gestione dello stadio un servizio a rilevanza economica di interesse generale, la normativa di settore impone la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento. A questo riguardo l'Anac - con la delibera n. 194/2023 - ha rilevato forti criticità, in particolare:

• l'affidamento disposto in assenza di gara o altra procedura di selezione pubblica alla società gestrice, protratto nel tempo attraverso plurime illegittime clausole di rinnovo;

• la previsione di un canone concessorio irrisorio...